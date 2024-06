Mbappé : Le Real Madrid va toucher le pactole

Amadou Diawara

Ce lundi soir, le Real Madrid a officialisé le transfert libre et gratuit de Kylian Mbappé, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Grâce à sa nouvelle star, le club merengue va toucher le jackpot. A en croire Vincent Chaudel, co-fondateur de l’Observatoire du Sport Business, Kylian Mbappé est le footballeur le plus bankable aujourd'hui.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Alors que la star de 25 ans est en fin de contrat le 30 juin avec le PSG, la Maison-Blanche a officialisé son transfert libre et gratuit ce lundi soir.

Mbappé va rapporter gros au PSG

Si le Real Madrid n'a pas payé la moindre indemnité de transfert pour boucler le transfert de Kylian Mbappé, il a tout de même mis la main à la poche pour lui offrir un salaire XXL et une très belle prime à la signature. Malgré tout, le Real Madrid devrait largement s'y retrouver sur le plan financier. Comme l'a indiqué Vincent Chaudel, co-fondateur de l’Observatoire du Sport Business, le club merengue va toucher le jackpot grâce à la signature de Kylian Mbappé.

«Aujourd’hui, c’est le footballeur le plus bankable»