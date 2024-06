Mercato - Officiel : Le Real Madrid annonce la signature de Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé s’apprête à connaître un changement majeur dans sa carrière. Comme attendu, le Real Madrid a officialisé ce lundi soir la signature de l’international français, désormais engagé avec son nouveau club jusqu’en juin 2029. La fin d’un très long feuilleton, alors que les Merengue souhaitaient s’attacher ses services depuis son éclosion.

C’est surement l’une des annonces de signature les plus attendues des dernières années. Cité dans le viseur du Real Madrid dès son plus jeune âge, et avant même sa signature au PSG en 2017, Kylian Mbappé s’est officiellement engagé en faveur du club espagnol ce lundi. L’annonce a été faite par le Real Madrid sur son site internet.

Comunicado oficial: Mbappé.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2024

Mbappé au Real Madrid, c'est officiel

« Le Real Madrid C.F. et Kylian Mbappé ont conclu un accord selon lequel il sera un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons », a publié la formation espagnole dans son communiqué. « Une star mondiale arrive chez les champions d'Europe , peut-on lire sur un autre article visible sur le site du Real Madrid. Notre équipe se renforce avec un attaquant spectaculaire, capitaine de l'équipe de France ».

Présentation après l’Euro pour Mbappé