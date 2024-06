 Real Madrid : Le vestiaire fait déjà une promesse à Mbappé !

La rédaction

La saison est terminée à la fois pour le PSG et pour le Real Madrid. L’annonce de la venue de Kylian Mbappé est donc imminente. Et si le capitaine de l’équipe de France souhaite se projeter sur son adaptation et intégration à la Casa Blanca, Eduardo Camavinga l’a indirectement rassuré.

Kylian Mbappé a fait ses premiers adieux au PSG et à ses supporters le 10 mai dernier par le biais d’une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. 48 heures plus tard, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain marquait une dernière fois contre le Toulouse FC (1-3) devant le public du Parc des princes.

Mbappé dépose enfin ses valises à Madrid

La saison du PSG est terminée depuis le samedi 25 mai et la finale remportée par le club parisien en Coupe de France contre l’OL (2-1). Même son de cloche pour le Real Madrid qui a soulevé la 15ème Ligue des champions de son histoire samedi dernier à Wembley face au Borussia Dortmund (2-0). Et maintenant ? Ça n’est plus qu’une question de minutes avant que le Real Madrid fasse l’annonce officielle de la venue de Mbappé en tant qu’agent libre.

«Ça se voit sur le terrain que nous sommes unis»