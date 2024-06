Mbappé : Le PSG rattrapé par une bataille judiciaire ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va s’engager en faveur du Real Madrid ce lundi 3 juin selon différents médias dont L’Équipe qui révèle que l’annonce officielle devrait se dérouler à la mi-journée. La page PSG est tournée et d’ailleurs ses problèmes judiciaires au niveau d’une prime et de son salaire ne tomberaient pas du ciel. Explications.

La semaine dernière, L’Équipe faisait une révélation sur un retard de paiement du PSG concernant le salaire du mois d’avril de Kylian Mbappé. En outre, il était spécifié par le quotidien sportif qu’une prime convenue entre les deux parties et équivalente à la somme de 80M€ n’avait pas été versée à l’attaquant français au mois de février comme cela avait pourtant été stipulé.

Le clan Mbappé et le PSG règlent leurs différends financiers avec leurs avocats

S’en est donc suivie une bataille judiciaire entre le Paris Saint-Germain et le clan Kylian Mbappé. Représentés par des avocats, les deux camps réclament réparation. Selon L’Équipe , le PSG souhaitait obtenir un accord manuscrit sur l’engagement pris par le joueur l’été dernier au niveau de la non-acceptation de sa prime s’il partait et chez Mbappé, on attendait de bénéficier du salaire manquait et de la prime promise.

L’origine de la bataille judiciaire est un problème récurrent dans le vestiaire ?