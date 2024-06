PSG : Deschamps a fait une grande «surprise» à Barcola

Arnaud De Kanel

Grande première pour Bradley Barcola. Auteur d'une saison très intéressante avec le PSG, l'ailier a été sélectionné par Didier Deschamps pour participer à l'Euro en Allemagne, lui qui n'avait encore jamais été appelé chez les A. Et l'ancien joueur de l'OL reconnait que cette convocation de Didier Deschamps l'a surpris.

Dans un secteur offensif déjà très fourni au PSG, Bradley Barcola a réussi à trouver sa place. Devenu incontournable aux yeux de Luis Enrique, l'ailier a rendu la confiance que lui a accordé son entraineur et ça n'a pas échappé à Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de convoquer Barcola pour l'Euro alors qu'il n'avait jamais été appelé auparavant. Le joueur du PSG ne s'y attendait pas !

«C’est une surprise pour moi»

« C’est vraiment bien. Je ne m’attendais pas forcément d’être là. Je suis vraiment content, c’est vraiment une fierté. Je vais donner le meilleur de moi même. C’est une surprise pour moi. Je ne m’y attendais pas. On m’en a beaucoup parlé, mais je ne me disais pas qu’il y avait cette chance d’être là. Je suis vraiment content d’être là. C’est venu très vite en un an et demi, là c’est vraiment une grande fierté », a déclaré Bradley Barcola au micro de Téléfoot ce dimanche. L'attaquant parisien compte tout donner comme à son habitude.

«Je vais me donner à fond, ça va être exceptionnel»