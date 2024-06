Équipe de France : Après le PSG, Barcola annonce du lourd !

Benjamin Labrousse

Après une saison dans laquelle il aura véritablement éclos aux yeux du monde du côté du PSG, Bradley Barcola a logiquement été sélectionné avec l’Équipe de France en vue de l’Euro cet été. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, le joueur de 21 ans a affirmé vouloir mettre de la folie dans l’attaque des Bleus.

L’avenir s’annonce radieux pour le PSG, mais aussi pour l’Équipe de France. En plus de Randal Kolo Muani et d’Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola ont été appelés par Didier Deschamps afin de disputer l’Euro en Allemagne (14 juin - 14 juillet).

Grande première pour Barcola en Bleu

Si Zaïre-Emery a déjà eu l’occasion de démontrer toutes ses qualités avec les Bleus, ce n’est pas le cas de Bradley Barcola, convoqué avec les A pour la première fois de sa carrière. Néanmoins, l’ancien prodige de l’OL compte bel et bien apporter sa pierre à l’édifice avec sa sélection, lui qui a réellement pris de l’ampleur ces derniers mois avec le PSG.

« De la vitesse, de la technique, de la folie »