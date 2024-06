Nouvelle star au PSG ? Un crack lâche une annonce

Benjamin Labrousse

Arrivé l’été dernier au PSG contre 50M€ (bonus compris), Bradley Barcola a réalisé une très belle première saison du côté de la capitale. Devenu un élément à part entière de la formation de Luis Enrique, le transfuge de l’OL sait qu’il lui reste de nombreux axes d’améliorations, comme ce dernier l’a révélé ce samedi.

Un gros coup bouclé par le PSG ? Lors du dernier mercato estival, le club parisien prenait tout le monde de court en annonçant le recrutement de Bradley Barcola en provenance de l’OL contre 50M€. Une indemnité jugée importante il y a quasiment un an, même si rapidement, l’ailier Français a su se mettre tout le monde dans la poche à Paris.

Mercato - PSG : Luis Enrique a choisi l'héritier de Mbappé https://t.co/u94IJPNStF pic.twitter.com/ThEcE6rOn2 — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

Bradley Barcola sort d’une belle saison avec le PSG

Et pour cause, après des débuts timides, Bradley Barcola a su rapidement franchir les étapes, jusqu’à devenir un élément quasi-indiscutable du onze de départ de Luis Enrique au PSG. Fulgurant sur son aile gauche, le nouveau numéro 29 parisien sait qu’il lui reste de nombreux axes d’améliorations, comme la finition devant le but par exemple.

« Sur les centres, je n'arrive pas à bien lire les trajectoires pour marquer »