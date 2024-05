Ils voulaient suivre Mbappé, le PSG a dit non !

Axel Cornic

Alors que son avenir ne semble toujours pas avoir été décidé, Kylian Mbappé a continué à évoquer son envie de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui se tiendront après l’Euro. Il n’est pas le seul, puisque d’autres joueurs du Paris Saint-Germain ont exprimé le souhait de figurer dans l’équipe dirigée par Thierry Henry.

Jamais les JO n’ont été aussi populaires dans le football français. Ils sont nombreux à avoir déclaré leur intérêt pour la compétition mondiale qui se tiendra à Paris, du 26 juillet au 11 aout prochain et le plus connu est évidemment Kylian Mbappé.

Tout le monde veut faire les JO

La participation du capitaine de l’équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris 2024 est un feuilleton qui dure depuis des mois et même le Président de la République s’en serait mêlée ! Lors d’une réception à l’Elysée à l’occasion des 120 ans de la FIFA, Emmanuel Macron aurait selon plusieurs sources échangées avec Florentino Pérez, président du Real Madrid, afin de tenter de libérer Mbappé pour les JO.

Barcola et Zaïre-Emery stoppés par le PSG