PSG : Le boss présent face à la justice, une révélation tombe

En janvier dernier, Médiapart révélait qu’une perquisition avait été effectuée au sein du domicile du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi dans le cadre de l’affaire des « barbouzeries ». Ce jeudi, il a été révélé que le principal dirigeant du club parisien avait été entendu par la justice au cours du mois de mai concernant cette affaire cette fois-ci en tant que partie civile.

Depuis plusieurs années déjà, le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi sont dans le viseur de la justice. Et pour cause, de nombreuses affaires dites « barbouzeries » ont eu lieu avec QSI, comme par exemple l’accusation du condamné à mort qatari Tayed Benabderrahmane envers le président parisien (ce dernier a été condamné pour espionnage et mise en danger de l’état qatari), mais aussi avec les affaires autour du transfert de Neymar en 2017, mises en lumière par une enquête publiée par Médiapart en janvier dernier.

Le président du PSG interrogé pendant sept heures par un juge d’instruction

Dans cette dernière, le média révélait que le PSG, grâce notamment à l’appui du gouvernement français, avait considérablement réduit la facture fiscale du transfert du Brésilien vers Paris contre 222M€. D’ailleurs, le domicile de Nasser Al-Khelaïfi aura rapidement été perquisitionné suite à cette nouvelle affaire… Ce jeudi, l’Equipe révèle que le 13 mai dernier, le dirigeant qatari du PSG a été interrogé pendant près de sept heures par un juge d’instruction dans cette affaire dites des « barbouzeries ».

Al-Khelaïfi porte plainte contre X