Mercato - PSG : Un transfert à 80M€ pour marquer l’histoire ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et Ethan Mbappé ont certes partagé le même terrain pendant quelques minutes cette saison, mais n’ont pas totalement pu jouer ensemble sur la durée. Dans son histoire, le Paris Saint-Germain n’a jamais eu l’occasion d’aligner de manière récurrente deux frères sur une pelouse. Ailleurs, et à l’OM entre autres, deux membres d’une même fratrie ont évolué côte à côte. En déboursant 80M€, le PSG pourrait entrer dans ce cercle fermé grâce à Lucas Hernandez et Theo Hernandez.

Au PSG, le profil de Theo Hernandez est apprécié depuis plusieurs années désormais. Frère cadet de Lucas Hernandez, défenseur qui a signé au Paris Saint-Germain l’été dernier et qui dispose du statut de champion du monde, le joueur de l’AC Milan aimerait franchir un nouveau pallier cet été selon L’Équipe . Être transféré dans un autre club serait une idée qui trotte dans sa tête, mais le club rossonero ne partagerait pas ce souhait et fermerait la porte à son départ et ce, bien que le PSG soit intéressé par le latéral gauche de l’équipe de France depuis quelque temps à en croire la presse étrangère. Pour autant, le Bayern Munich disposerait d’une longueur d’avance sur le Paris Saint-Germain puisque les dirigeants bavarois auraient déjà bougé leurs pions ces dernières semaines. Si jamais Theo Hernandez venait à rejoindre Lucas au PSG, il perpétuerait une rare tradition dans le football.

L’OM l’a déjà fait avec André et Jordan Ayew

Rival historique du PSG, l’OM n’a pas seulement devancé le Paris Saint-Germain dans sa quête de la Ligue des champions. Bien qu’il ait entamé sa carrière professionnelle à l’Olympique de Marseille en 2007, c’est en 2010 qu’André Ayew a commencé à devenir incontournable à Marseille après deux prêts successifs à Lorient et Arles-Avignon entre 2008 et 2010. Au sein du club phocéen, André a pu jouer aux côtés de son petit frère Jordan Ayew qui est pour sa part sorti du centre de formation de l’Olympique de Marseille en 2009. Par la suite, les routes des deux frères ont été différentes, mais ils se sont retrouvés à Swansea en 2018.

Les frères Neville à Manchester United !

En voilà une véritable légende de Manchester United. Issu des énormes promotions du début des années 1990 avec David Beckham, Paul Scholes ou encore Ryan Giggs, Gary Neville a effectué toute sa carrière chez les Red Devils de 1992 à 2011. Pendant 10 ans, de 1995 à 2005, Gary a joué avec son frère Phil Neville à Manchester United. Avant que ce dernier s’envole pour Liverpool afin d’arborer la tunique d’Everton jusqu’à la fin de sa carrière..

Rafael et Fabio, l’autre fratrie de Manchester United !

Tous deux formés à Manchester United, à l’instar de Phil et Gary Neville, Fabio et Rafael sont également passés par l’académie des Red Devils avant d’être lancés dans le grand bain par Sir Alex Ferguson. Ils ont partagé des moments communs entre 2009 et 2014 avant le départ de Fabio à Cardiff. Les deux latéraux ont connu un succès mitigé à Manchester United et ont respectivement connu une expérience chacun en Ligue 1 à l’OL et à Nantes.

Les frères Touré à Manchester… City !

Kolo Touré est incontestablement un élément incontournable de la Premier League au vu de la portée des titres remportés. A Arsenal par exemple, le défenseur ivoirien a fait partie de l’équipe des invincibles pendant la saison 2003/2004 en remportant ainsi son premier titre de champion d’Angleterre. Mais c’est à Manchester City que Kolo a évolué avec son frère Yaya. Le défenseur et le milieu de terrain ont offert le premier trophée de City en championnat depuis 44 ans en 2012. Pendant trois ans, avant que Kolo Touré s’envole pour Liverpool en 2013, les frères Touré ont évolué en Premier League.

Les Boateng, les Williams et les Xhaka

D’autres fratries sont à signaler dans le monde du football. Les frères De Boer, Ronald et Frank, ont cohabité à l’Ajax Amsterdam, mais aussi au FC Barcelone, aux Glasgow Rangers et au Qatar à Al-Rayyan et Al-Shamal. En outre, Kevin-Prince et Jerome Boateng ont partagé le terrain à l’Hertha Berlin, Granit et Taulant Xhaka au FC Bâle, Inaki et Nico Williams actuellement à l’Athletic Bilbao.