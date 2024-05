Mercato : Luis Enrique fait une demande au PSG, son vœu est exaucé

Alexis Brunet

Le mercato estival n'a pas encore ouvert, mais le PSG aurait déjà bouclé un premier transfert. D'après de nombreuses sources, le club de la capitale a mis la main sur Matvey Safonov, gardien du FK Krasnodar. Luis Enrique cherche à concurrencer Donnarumma en faisant notamment venir un portier bon au pied, ce qu'est le Russe.

Depuis plusieurs semaines, on parle beaucoup du futur remplaçant de Kylian Mbappé au PSG. Le club de la capitale cherche à recruter un attaquant de grande qualité, mais il a aussi d'autres besoins. Luis Enrique cherche notamment à mettre la main sur un nouveau portier et cela serait chose faite.

Safonov va s'engager avec le PSG

Le PSG se serait offert les services de Matvey Safonov. Le portier du FK Krasnodar devrait s'engager avec le club de la capitale dès l'ouverture du mercato estival. Luis Enrique cherchait à mettre la main sur un gardien bon au pied, ce qui est le cas pour le Russe, comme l'a affirmé Charles Kaboré, ancien coéquipier de Safonov à Krasnodar, pour RMC Sport . « Il prend beaucoup de risques au pied car à Krasnodar, on ressortait vraiment le ballon de derrière et lui sait le faire très bien. Il a de bonnes relances et même s’il y a parfois des risques à prendre, il les prenait car il est audacieux. »

Un gardien complet