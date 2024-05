Mercato - PSG : Panique pour cette star, son remplaçant est annoncé

Alexis Brunet

Dernièrement, le PSG a été annoncé sur les traces d'une piste surprenante. En effet, le club de la capitale serait intéressé par Matvey Safonov, gardien du FK Krasnodar. Tout se serait même accéléré, puisque le portier aurait déjà passé sa visite médicale avec Paris. Il arrive comme doublure de Gianluigi Donnarumma, mais l'Italien a du souci à se faire pour sa place de titulaire.

Le PSG va quelque peu modifier le secteur des gardiens de but cet été. Keylor Navas a déjà quitté le club de la capitale, Arnau Tenas souhaiterait être prêté et une interrogation demeure pour Alexandre Letellier et Sergio Rico. De plus, Luis Campos aurait déjà bouclé l'arrivée d'un renfort à ce poste, en la personne de Matvey Safonov, portier du FK Krasnodar.

«Il n’a pas peur de sortir le ballon au pied»

Matvey Safonov arrive normalement pour devenir la doublure de Gianluigi Donnarumma, mais il y a des chances que le Russe vienne piquer la place de l'Italien. Interrogé par RMC Sport , Charles Kaboré, qui a évolué avec Safonov au FC Krasnodar, a dressé un portrait élogieux du portier. Ce dernier estime même que son ancien coéquipier pourrait prendre la place de l'international italien du PSG dans le futur. « C’est un bon gars et un très, très bon gardien. Il était à l’académie quand j’étais là-bas (au FK Krasnodar) et il venait de temps en temps pour compléter les séances d’entraînement lors des mises en place, au départ. Et il a vite impressionné, il n’a pas mis beaucoup de temps à rejoindre le groupe professionnel. Dès qu’il est arrivé, la concurrence était rude. Lui a su s’affirmer par sa personnalité et ses entraînements. Il n’a pas peur de sortir le ballon au pied, il faisait des parades instantanées. Je pense que les recruteurs de Paris ont l’œil. C’est un très bon gardien et il peut prétendre à être titulaire un jour. »

Mbappé puni, un coup à la Ibrahimovic au PSG ? https://t.co/cdWN6bnSl3 pic.twitter.com/1g8rllKDJE — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

Donnarumma a du souci à se faire