«C’est un honneur» : Le premier transfert du PSG le fait halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre toute attente, le PSG va boucler le transfert de Matvey Safonov, qui viendra concurrencer Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens. Une signature qui fait beaucoup parler en Russie où ce transfert est vu comme «un honneur» par l’ancien joueur et sélectionneur russe Igor Korneev.

C'est la surprise du chef. Matvey Safonov va s'engager avec le PSG dans les prochaines heures en provenance de Krasnodar pour environ 20M€. Un transfert très largement commenté en Russie où Igor Korneev estime même que ce transfert est « un honneur ».

Mercato : Un nouvel entraîneur débarque, le PSG peut le dégoûter https://t.co/XfFNI0P1mJ pic.twitter.com/HC8llKmXy9 — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

«Safonov est un excellent gardien»

« Safonov est un excellent gardien, le meilleur avec Akinfeev. Il y a eu moins d’erreurs et il s’est beaucoup amélioré. Je crois que si Donnarumma ne va nulle part, alors il est numéro un », assure l’ancien joueur russe au micro de Match TV , avant d’en rajouter une couche.

«Le transfert de Safonov au PSG est un honneur»