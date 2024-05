Mercato - PSG : Luis Enrique l’appelle avant son transfert

Thibault Morlain

Alors que le mercato estival n’ouvrira ses portes que d’ici quelques semaines, voilà que le PSG serait déjà en passe d’activer son premier transfert de l’intersaison. C’est ainsi Matvey Safonov, actuel gardien de Krasnodar, qui va rejoindre l’effectif de Luis Enrique pour concurrencer Gianluigi Donnarumma. Rien n’est encore officiel, mais cela n’aurait pas empêché Safonov de déjà discuter avec l’entraîneur du PSG.

Cet été, le PSG devrait réaliser de nombreux transferts et la première recrue à rejoindre le club de la capitale pourrait être… un gardien. Malgré Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, l’arrivée d’un nouveau portier était envisagée afin de concurrencer l’Italien. En charge du mercato du PSG, Luis Campos aurait alors jeté son dévolu sur Matvey Safonov. Pas très connu du grand public du fait qu’il évolue en Russie, à Krasnodar, le gardien de 25 ans doit rejoindre Paris à compter de la saison prochaine. Un transfert à hauteur de 20M€ dont les derniers détails seraient en train d’être réglés puisque Safonov a rejoint la capitale française pour y passer sa visite médicale.

Luis Enrique appelle Safonov

Gianluigi Donnarumma devrait donc faire avec la concurrence de Matvey Safonov à partir de la saison prochaine avec le PSG. A voir maintenant comment Luis Enrique gérera la concurrence entre l’Italien et le Russe. Un sujet qui a certainement été évoqué lors de la discussion entraîneur du PSG et Safonov. Les deux hommes ont déjà discuté ensemble. En effet, Le Parisien explique de source russe que Luis Enrique aurait appelé son futur gardien pour évoquer ce qu’il attend de lui pour la saison prochaine.

« Safonov va venir en doublure »