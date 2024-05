Mercato - PSG : Une star est menacée par ce transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien joueur de Krasnodar, Charles Kaboré a côtoyé Matvey Safonov lorsqu’il faisait ses débuts avec le club russe. L’ancien milieu de terrain de l’OM présente ainsi le futur gardien de but du PSG et assure qu’il pourrait bien devenir une menace pour Gianluigi Donnarumma.

Contre toute attente, la première recrue estivale du PSG sera visiblement un gardien de but. Plusieurs médias évoquent un accord total pour le transfert de Matvey Safonov, qui débarquer en provenance de Krasnodar pour environ 20M€, bonus compris. Un choix qui surprend compte tenu du fait que l'international russe est méconnu du grand public, mais d'après Charles Kaboré, qui a côtoyé Matvey Safonov à Krasnodar, Gianluigi Donnarumma a du souci à se faire.

Safonov, une menace pour Donnarumma ?

« C’est un bon gars et un très, très bon gardien. Il était à l’académie quand j’étais là-bas (au FK Krasnodar) et il venait de temps en temps pour compléter les séances d’entraînement lors des mises en place, au départ. Et il a vite impressionné, il n’a pas mis beaucoup de temps à rejoindre le groupe professionnel. Dès qu’il est arrivé, la concurrence était rude. Lui a su s’affirmer par sa personnalité et ses entraînements. Il n’a pas peur de sortir le ballon au pied, il faisait des parades instantanées. Je pense que les recruteurs de Paris ont l’œil. C’est un très bon gardien et il peut prétendre à être titulaire un jour », assure l’ancien joueur de Krasnodar dans une interview accordée à RMC Sport , avant de poursuivre.

«C’est un très bon choix pour Paris et il peut vraiment prétendre à être un titulaire»