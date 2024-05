Transfert surprise au PSG, Luis Enrique va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le premier transfert de l’été pour le PSG devrait être une surprise. En effet, Matvey Safonov a de grandes chances de signer à Paris afin de concurrencer Gianluigi Donnarumma. Il faut dire que Luis Enrique attend un gardien fiable à la relance et donc à l’aise avec le jeu au pied. Cela tombe bien puisque selon Charles Kaboré, c’est le cas du portier russe.

En vue de la saison prochaine, Luis Enrique souhaiterait voir débarquer un portier doué à la relance, ce qui n'est pas le point fort de Gianluigi Donnarumma. Dans cette optique, le PSG devrait recruter Matvey Safonov en provenance de Krasnodar. Et d'après Charles Kaboré, le portier russe possède les qualités attendues par le technicien espagnol.



Mercato - PSG : Panique pour cette star, son remplaçant est annoncé https://t.co/MzWV3DVzBD pic.twitter.com/AEYmCjWt1C — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

«Il prend beaucoup de risques au pied car à Krasnodar»

« Il prend beaucoup de risques au pied car à Krasnodar, on ressortait vraiment le ballon de derrière et lui sait le faire très bien. Il a de bonnes relances et même s’il y a parfois des risques à prendre, il les prenait car il est audacieux », assure l’ancien joueur de Krasnodar pour RMC Sport , avant de poursuivre.

«Il prend les bons risques au bon moment»