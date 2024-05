Transferts : Le PSG dégaine 70M€, la presse étrangère fait une grosse révélation !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si la succession de Kylian Mbappé apparaît comme la priorité estivale du PSG, d’autres dossiers chauds sont à l’étude, concernant notamment la charnière centrale. Leny Yoro apparaît comme la cible principale comme vous l’a révélé le10sport.com, avec une offre déjà dégainée si l’on en croit la presse espagnole.

Il n’y a pas qu’en attaque que le PSG prévoit de se montrer actif durant l’été. La défense parisienne va également connaître quelques changements alors que les situations de Lucas Hernandez (blessé), Milan Skriniar (peu rassurant) Presnel Kimpembe (absent depuis plus d’un an) ont de quoi inquiéter. La priorité parisienne est déjà identifiée et se nomme Leny Yoro, courtisé par le club depuis plusieurs mois comme vous l’a révélé le10sport.com. Une offensive aurait d’ailleurs été lancée pour le Lillois.

Une offre de 70M€ pour Leny Yoro ?

D’après OK Diario , le PSG a dégainé pour Leny Yoro, matérialisant son intérêt avec une offre de 70M€. A 18 ans, le défenseur du LOSC sort d’une nouvelle saison prometteuse et ne va pas manquer de choix pour son avenir durant l’été, le Real Madrid étant également à ses trousses.

Le Real Madrid est là