Mercato - PSG : Tensions entre Mbappé et Al-Khelaïfi, quelle est la solution ?

Kylian Mbappé l’a officialisé, il a décidé de quitter le PSG à l’issue de cette saison 2023-2024. Après 7 ans passés sous le maillot parisien, le numéro 7 de Luis Enrique s’en va pour un nouveau chapitre, probablement pour le Real Madrid. Mais même si Mbappé s’en va librement, son départ du PSG suscite quelques frictions avec Nasser Al-Khelaïfi, surtout pour des raisons financières. Quelle pourrait alors être la solution ?

Si le PSG avait réussi à prolonger Kylian Mbappé en 2022 pour empêcher son départ libre en 2022, cette fois, ça ne sera pas le cas. Malgré une option pour activer une année supplémentaire, le capitaine de l’équipe de France avait besoin d’un nouvel air. Mbappé a donc tranché et arrivant au terme de son contrat, c’est librement qu’il quitte le PSG en cette fin de saison. L’un fin d’un chapitre pour Kylian Mbappé qui va en débuter un nouveau du côté du Real Madrid. Mais reste encore à régler les derniers détails de son départ du club de la capitale…

Mercato - PSG : La confidence de Mbappé sur son prochain club https://t.co/hskDXR7PAt pic.twitter.com/5b3WM5jkwE — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

Mbappé renonce à ses primes

Le départ de Kylian Mbappé du PSG pourrait bien être une affaire d’argent. En effet, officiellement, avec le départ libre du Français, le club de la capitale ne récupère aucune indemnité de transfert. Néanmoins, le PSG chercherait à s’y retrouver financièrement. Pour cela, il avait été révélé l’été dernier, au moment de la réintégration de Mbappé après sa mise à l’écart, qu’un accord avait été passé avec Nasser Al-Khelaïfi pour que le Parisien renonce à différentes primes d’une valeur d’environ 100M€.

Le PSG veut encore plus d’argent

Ça aurait pu s’arrêter là, mais non. En effet, le PSG aimerait gratter encore plusieurs millions d’euros. Comment ? Les négociations entre le club de la capitale et Kylian Mbappé porterait sur le fait de récupérer un pourcentage de la prime à la signature du joueur de 25 ans au Real Madrid. Des discussions loin d’être simples et qui généreraient différentes tensions avec Nasser Al-Khelaïfi. A voir comment tout cela pourrait se finir alors que Kylian Mbappé pourrait très bien ne faire aucun cadeau au PSG et ainsi réellement partir librement et laisser 0€ à son club.



Alors, quelle est la solution pour régler les problèmes entre Mbappé et Al-Khelaïfi ?