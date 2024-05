Mercato - PSG : La confidence de Mbappé sur son prochain club

Axel Cornic

Alors qu’il a annoncé son départ du Paris Saint-Germain il y a seulement quelques jours, Kylian Mbappé n’a toujours pas dévoilé sa future destination. Tout le monde s’attend à le voir rejoindre enfin un Real Madrid qui le suit depuis toujours, mais la star française semble vouloir encore entretenir le mystère.

Après sept saisons, c’est bel et bien terminé. Alors que les premières informations ont fuité dès le mois de février, Kylian Mbappé n’a confirmé son départ que tout récemment avec d’ailleurs des tensions qui persisterait avec sa direction et notamment le président Nasser Al-Khelaïfi. Mais pour le moment, on ne sait toujours pas où il va aller.

« Je vais quitter mon pays pour la première fois »

Evidemment, tout le monde sait que le Real Madrid est le grand favori, mais même maintenant il ne semble pas vouloir le dire. « Mon avenir ? Je veux être heureux. Je vais quitter mon pays pour la première fois » a déclaré Kylian Mbappé, dans un entretien accordé à la CNN .

« Mon contrat avec le PSG... Tout le monde sait qu'il va bientôt se terminer et nous allons voir ce qui se passe »