PSG : C’est la guerre entre Mbappé et Al-Khelaïfi ? Riolo a menti

La rédaction

Ce n’est plus qu’une question de jours : Kylian Mbappé devrait bel et bien voir son arrivée au Real Madrid être officialisée. Annoncé chez les Merengue depuis deux étés déjà, le Bondynois s’apprête à entamer un nouveau chapitre dans sa carrière. Si le Français ne sera pas parvenu à remporter la première Ligue des Champions de l’histoire du PSG, c’est surtout en interne que l’histoire se termine mal. La relation entre l’attaquant et Nasser Al-Khelaïfi serait glaciale, mais pas autant que Daniel Riolo l’expliquait.

C’est un feuilleton qui s’apprête à prendre fin après des années de spéculations. Sept saisons après son arrivée au PSG, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid. Si tout semble déjà voir été réglé entre le Bondynois et sa future écurie, les Merengue attendent de disputer la finale de la Ligue des Champions pour officialiser la nouvelle. Du côté du Français, on tente de régler les derniers détails avec le club parisien. Et tout n’est pas simple. Sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi se serait beaucoup dégradée ces derniers mois, au point que les deux hommes feraient tout ne pas se croiser. Mais les tensions n’iraient pas jusque là.

Mbappé : Deschamps annonce la couleur au Real Madrid ! https://t.co/dskjfYpwfS pic.twitter.com/sQRyWLnZcF — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

« C’était totalement faux. Ils se disaient bonjour «

Dans l’émission Rothen s’enflamme diffusée sur RMC , Jérôme Rothen est revenu sur l’affirmation de son collègue Daniel Riolo, qui disait : « Tout le monde sait qu'ils ne s'adressent plus la parole depuis un an », parlant de Kylian Mbappé et de Nasser Al-Khelaïfi. Mais l’ancien milieu de terrain du PSG n'a pas la même version : « Daniel Riolo avait sorti l’information comme quoi Mbappé et Al-Khelaïfi ne se disaient plus bonjour, ils ne se respectaient plus. C’était totalement faux. Ils se disaient bonjour ».

Une relation qui semble tout de même compliquée

Si le dialogue semble encore possible entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi, la relation entre les deux hommes semble être devenue glaciale. Le capitaine de l’équipe de France avait par exemple omis de remercier son président lors de sa vidéo d’adieux au PSG, alors qu’il avait remercié l’ensemble des personnes œuvrant pour le club.