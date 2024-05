PSG : Deschamps se lâche sur la méforme de Mbappé

Thibault Morlain

C’est donc ce mercredi que le rendez-vous était donné à Clairefontaine pour le début du rassemblement des joueurs de l’équipe de France appelés pour jouer l’Euro. Kylian Mbappé a bien évidemment répondu présent, mais des questions se posent concernant la forme physique du futur ex-joueur du PSG après sa fin de saison particulière. Un sujet sur lequel n’a pas manqué d’être interrogé Didier Deschamps.

L’Euro débute maintenant dans quelques jours et l’une des questions est maintenant de savoir dans quel état physique est Kylian Mbappé. A ce propos, Daniel Riolo n’avait pas caché ses craintes concernant la star du PSG et de l’équipe de France : « Le Mbappé depuis plusieurs semaines maintenant, n’est pas un Mbappé qui peut emmener l’équipe de France très loin. Est-ce que les préparations magiques de Deschamps vont fonctionner sur lui ? Je ne sais pas, mais là il n’a pas de jus. Il avait plein de bonnes intentions et de meilleures que d’habitude dans l’attitude, mais il n’a pas de jus ».



« C'est vrai qu'il aurait pu faire mieux mais bon »

Présent en conférence de presse ce mercredi, Didier Deschamps n’a pas échappé aux questions sur l’état de forme de Kylian Mbappé. Le sélectionneur de l’équipe de France a tout d’abord répondu avec humour, lâchant : « Mbappé, vous ne le trouvez pas en forme? Il a juste mis 44 buts sur la saison, c'est vrai qu'il aurait pu faire mieux mais bon ».

« Sincèrement, je ne suis pas magicien »