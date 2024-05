PSG : L’incroyable anecdote sur Mbappé avant son transfert !

Thomas Bourseau

Lancé dans le grand bain professionnel à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a bluffé son monde et en premier lieu ses coéquipiers. Bernardo Silva raconte ce « gamin spécial » qui a refusé de faire une grosse fête pour le titre de champion pour une raison très professionnelle. Explications.

Kylian Mbappé a côtoyé Bernardo Silva pendant plus d’un an et demi à l’AS Monaco chez les professionnels. Au cours de leur saison XXL avec le titre de champion de France et la demi-finale de Ligue des champions en 2016/2017, Mbappé a choqué l’international portugais pour une raison précise : son implication et son sérieux en toutes circonstances.

Bernardo Silva l’avoue, Mbappé «détruisait tout le monde» à l’entraînement

Par le biais du documentaire intitulé Sporting Giants : Kylian Mbappé diffusé via la BBC , plusieurs personnalités du football se sont confiées au sujet de Mbappé. Bernardo Silva est l’une d’elles et qualifie le champion du monde tricolore comme étant « un gamin spécial » qui « détruisait tout le monde » pendant les entraînements.

Mbappé n’a pas fêté le titre de l’AS Monaco parce qu’il restait un match à jouer