Mercato : Le PSG prépare un transfert surprise !

Le PSG s’apprête à changer de visage cet été. Pour la première fois depuis son arrivée dans la capitale, Luis Enrique pourra enfin participer activement au mercato estival, lui qui est arrivé sur le banc de touche francilien en juillet 2023. Dans le sens des arrivées, de nombreux renforts sont attendus par l’entraîneur espagnol. Mais plusieurs départs devraient avoir lieu, dont celui de Nordi Mukiele. Et les Parisiens voudraient le remplacer.

Avec le départ programmé de Kylian Mbappé, le PSG est très attendu par ses supporters sur le marché des transferts cet été. Un attaquant de renom sera sûrement le premier souhait des fans du club francilien, mais les dirigeants Rouge-et-Bleu voudront renforcer l’équipe de Luis Enrique de fond en comble. Au poste de latéral droit, Nordi Mukiele pourrait plier bagages dans les prochaines semaines. Il faudra donc recruter pour trouver une doublure à Achraf Hakimi.

Dans des propos relayés par le Parisien , Dominique Sévérac explique qu’il y a des chances que le PSG accueille un arrière droit cet été. Alors que Nordi Mukiele ne devrait plus fouler la pelouse du Parc des Princes la saison prochaine, il sera important de trouver un joueur de qualité à son poste : « Pour l'instant, Paris scrute le marché des latéraux, l'un des plus compliqués comme toujours. Il ne veut pas remplacer Nordi Mukiele juste pour le remplacer. Il a Marquinhos et Zaïre-Emery pour dépanner en cas de souci avec Hakimi. »

Un départ semble inévitable pour Mukiele

Arrivé à l’été 2022 en provenance du RB Leipzig contre un chèque de 12M€, Nordi Mukiele n’est pas parvenu à s’imposer au PSG. Barré par la concurrence d’Achraf Hakimi, le joueur de 26 ans n’a connu que 9 titularisations en Ligue 1 cette saison, et aucune en Ligue des Champions.