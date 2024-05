Luis Enrique entre déjà dans l'histoire du PSG

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier sur le banc du PSG. Dès sa première année avec le club parisien, le technicien espagnol a battu un record. En effet, le PSG de Luis Enrique est parvenu à rester invaincu pendant 27 matchs. Ce qui n'était jamais arrivé sous l'ère QSI.

Christophe Galtier a réalisé une première partie de saison 2022-2023 presque parfaite. Toutefois, son PSG a sombré lors du second acte de cet exercice. Ce qui lui a été fatal. En effet, les hautes sphères parisiennes ont décidé de se séparer de Christophe Galtier il y a tout juste un an. Et pour remplacer le coach français, l'écurie rouge et bleu s'est offert les services de Luis Enrique.

Mercato - PSG : C'est décidé, il veut quitter Paris ! https://t.co/7mjOdj4NsP pic.twitter.com/7vAvJnKPZG — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Le PSG de Luis Enrique invaincu pendant 27 matchs

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Luis Enrique a un bilan positif après avoir passé un an à Paris. En effet, le club de la capitale a réussi un triplé, en remportant la Ligue 1, le Trophée des Champions et la Coupe de France. Et en Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique s'est hissé jusqu'en demi-finale, même s'il peut regretter de ne pas avoir fait mieux face au Borussia Dortmund. Un adversaire qui était largement à sa portée.

Un record d'invincibilité sous l'ère QSI

Dès sa première saison avec le PSG, Luis Enrique s'est illustré en réalisant un record historique. En effet, les Parisiens ont eu leur plus longue série d'invincibilité depuis 30 ans sous la houlette du coach espagnol, soit la série la plus longue sous l'ère QSI. Plus précisément, le PSG de Luis Enrique a été invaincu pendant 27 matchs au total, du 7 novembre au 10 avril. La bande à Kylian Mbappé n'ayant pas perdu une rencontre entre le revers à San Siro contre l'AC Milan en phase de groupes de la Ligue des Champions et la défaite sur la pelouse du FC Barcelone en quart de finale.