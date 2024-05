Mercato - PSG : C'est décidé, il veut quitter Paris ! 

Alexis Brunet

Le mercato du PSG s'annonce très ambitieux. Le club de la capitale doit notamment prolonger Kylian Mbappé, qui va s'en aller du côté du Real Madrid. Luis Enrique voulait en ce sens pouvoir compter sur Xavi Simons la saison prochaine. Mais finalement, le Néerlandais aurait décidé de partir une nouvelle fois en prêt.

La saison s'est officiellement terminée samedi soir pour le PSG, avec une victoire en finale de Coupe de France, face à l'OL. Les dirigeants parisiens vont maintenant pouvoir se focaliser sur le mercato estival qui s'annonce très mouvementé.

Xavi Simons veut encore être prêté

Contre l'OL, Kylian Mbappé a disputé son dernier match avec le PSG. Le Français ne sera plus à Paris la saison prochaine et il faut donc lui trouver un remplaçant de grande classe. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Enrique voulait notamment s'appuyer sur Xavi Simons. Une réunion devait se tenir mais c'était au joueur que revenait la décision finale pour son avenir. D'après les informations de Foot Mercato , le milieu offensif aurait finalement choisi d'être de nouveau prêté. On ne sait toutefois pas encore l'identité du club qui l'accueillera.

Leipzig et le Barça veulent Xavi Simons

L'avenir de Xavi Simons ne devrait donc pas s'inscrire du côté du PSG la saison prochaine. Avec sa saison épatante en Allemagne, le milieu offensif ne manque toutefois pas de prétendants. Aux dernières nouvelles, le RB Leipzig serait intéressé à l'idée de pouvoir se faire prêter le Néerlandais pour une nouvelle saison. La formation de Bundesliga devra faire face à la concurrence du FC Barcelone, qui veut également s'offrir Simons.