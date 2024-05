Transfert à 20M€ au PSG, il s'est activé pour partir

La rédaction

Si c’est un attaquant que les supporters du PSG attendent, puisque Kylian Mbappé s’apprête à quitter la capitale, la première recrue parisienne devrait être un gardien de but. Depuis samedi, de nombreuses rumeurs indiquent que Matvey Safonov, portier russe du FK Krasnodar, devrait débarquer dans l'hexagone cet été. Pour le joueur de 25 ans, ce départ serait souhaité depuis un moment.

La saison du PSG a officiellement rendu son verdict, puisque les joueurs de Luis Enrique ont joué, et remporté, leur dernier match ce samedi soir contre l’OL, avec à la clé un sacre en Coupe de France. Les dirigeants franciliens peuvent désormais se concentrer sur le mercato, qui devrait une nouvelle fois être très chargé. Au poste de gardien de but, Matvey Safonov serait proche de s’engager en faveur du PSG. Et cela ferait plusieurs années que le portier russe souhaite rejoindre l’Europe de l’Ouest.

Safonov va signer au PSG ?

D’après les informations de L'Equipe , Matvey Safonov espérait un départ vers l’Europe de l’ouest depuis déjà plusieurs saisons. Le gardien du FK Krasnodar aurait même mandaté une grande structure d’agents, dont le nom n’a pas filtré, pour faciliter sa venue dans un pays d’Europe occidentale.

Un départ imaginé depuis plusieurs saisons ?

Si Gianluigi Donnarumma est solidement installé dans les cages du PSG, Matvey Safonov pourrait lui faire un peu d'ombre. En effet, le portier russe arrive à Paris pour jouer le rôle de doublure, voire de numéro 1 bis.