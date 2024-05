Mercato : Le PSG boucle un départ, «c’est une perte immense»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé, c'est terminé. Ce samedi soir, le joueur tricolore a participé à sa dernière rencontre sous le maillot du PSG. Pour l'ancien entraîneur Guy Lacombe, le départ de l'international tricolore, vraisemblablement au Real Madrid, représente une lourde perte pour le club parisien, mais aussi pour le championnat de France.

La page est tournée. Kylian Mbappé a fait ses adieux au PSG après la finale de Coupe de France face à l'OL. Désormais, le joueur de 25 ans devrait poursuivre sa carrière au Real Madrid. La Ligue 1 perd donc l'un de ses visages. Le PSG va devoir aussi pallier le départ de l'international tricolore, qui laisse un grand vide comme l'a indiqué Guy Lacombe.

Lacombe regrette le départ de Mbappé

« T out va se jouer sur le remplacement des joueurs qui vont partir, et notamment celui de Kylian Mbappé. C'est une perte immense. C'est un joueur d'une dimension incroyable et je pense qu'on va s'en apercevoir après son départ. Après, c'est là où les dirigeants, ceux qui vont recruter, auront un rôle à jouer sur le futur de cette attaque, et même du milieu de terrain, en recrutant des joueurs qui donneront un meilleur équilibre à l'équipe » a déclaré l'ancien entraîneur du PSG lors d'un entretien accordé à Culture PSG.

« Luis Enrique aura son mot à dire »