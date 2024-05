PSG : Riolo prédit une catastrophe en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pas franchement fan du profil et des choix de Luis Enrique, Daniel Riolo s’est montré très critique envers l’entraîneur espagnol du PSG ces derniers mois. Et jeudi soir, en direct sur RMC Sport, l’éditorialiste a même expliqué que le club de la capitale se dirigeait vers une grande désillusion en continuant l’aventure avec l’ancien coach du FC Barcelone.

Nommé sur le banc du PSG l’été dernier à la place de Christophe Galtier, Luis Enrique peine encore à faire l’unanimité malgré cet exercice 2023-2024 plutôt convaincant sur le plan sportif (vainqueur de la Ligue 1, demi-finaliste en Ligue des Champions et toujours en lice pour remporter la Coupe de France). Le technicien espagnol, qui a opéré à des choix forts depuis son arrivée au PSG, ne plait pas à l’ensemble des observateurs.

Un «super» transfert est annoncé au PSG ! https://t.co/JGAIgqZMPF pic.twitter.com/rr9WO0MRxs — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Riolo a du mal avec Luis Enrique

On pense bien évidemment en premier lieu à Daniel Riolo, puisque le chroniqueur de RMC Sport s’est montré particulièrement critique envers Luis Enrique ces derniers mois. Et il semble même très pessimiste sur l’avenir du PSG avec le technicien espagnol à son bord…

« On va au devant de grandes désillusions »