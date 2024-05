Le PSG reçoit un avertissement avant le choc !

Benjamin Labrousse

Ce samedi (21h), le PSG et l’OL s’affronteront à l’occasion de la finale de la Coupe de France. Si le club parisien apparaît logiquement comme le grand favori de cette rencontre, Lyon peut compter sur une incroyable dynamique en 2024. D’ailleurs, le capitaine rhodanien Alexandre Lacazette a affirmé ce jeudi que les siens ne craignaient pas du tout la bande à Luis Enrique.

Le choc approche. Si la majorité des clubs de Ligue 1 sont désormais en vacances, ce n’est pas le cas du PSG et de l’OL. En effet, les deux formations vont s’affronter ce samedi soir à Lille dans le cadre de la finale de la Coupe de France. L’occasion rêvée pour Paris de remettre la main sur ce trophée échappant au club de la capitale depuis deux ans désormais.

Un duel au sommet entre le PSG et l’OL

Mais pour Lyon, l’enjeu est également de taille. Et pour cause, après une première partie de saison catastrophique, l’OL est de nouveau revenu à son meilleur niveau, le tout sous la direction de Pierre Sage. 6èmes de Ligue 1 à l’arrivée, les Gones ont réussi à arracher une qualification en Europe, et pourraient conclure leur saison de la plus belle des manières avec une victoire samedi face au PSG. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Alexandre Lacazette a d’ailleurs livré son ressenti avant cette ultime confrontation de la saison.

« Est-ce qu’on a peur ? Non »