Verratti - Neymar : Nouvelle annonce sur l’alcool et les boites de nuit 

Durant leurs années au PSG, Marco Verratti et Neymar ont traîné des réputations de sacrés fêtards avec de nombreuses soirées très régulières et alcoolisées dans les boites de nuit prestigieuses de la capitale. Daniel Riolo, qui a longtemps dénoncé ce penchant chez les deux stars, lâche une nouvelle anecdote accablante à ce sujet.

Même s’ils ont longtemps été des joueurs majeurs du PSG version QSI, Marco Verratti (31 ans, Al-Arabi) et Neymar (32 ans, Al-Hilal) ont toujours fait débat pour leurs activités extrasportives. Le milieu de terrain italien et l’attaquant auriverde ont très souvent été pris en grippe par Daniel Riolo, le chroniqueur de RMC Sport leur reprochant leur hygiène de vie contestable et leur consommation d’alcool dans les soirées très régulières en boite de nuit. Un train de vie incompatible avec les grandes ambitions sportives du PSG.

Riolo a eu confirmation pour Verratti et Neymar

Jeudi soir, sur les ondes de RMC Sport dans l’After Foot, Daniel Riolo a fait une nouvelle révélation qui en dit long sur le train de vie nocturne de Verratti et Neymar : « Je vais raconter une anecdote. Samedi soir, j’étais invité dans une soirée dans un établissement nocturne de qualité dans Paris. A un moment, je vais aux toilettes et je suis rattrapé par un membre du personnel. On discute deux secondes et il me dit : "Vous savez, je travaille ici depuis 20 ans, j’ai tout vu ici. Verratti, vous aviez raison, les gens ne veulent pas vous croire" », lâche Riolo.

« Il était là avec ses clopes et ses boissons »