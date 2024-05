PSG : Riolo en remet une couche après la réponse de Barcola !

La rédaction

Arrivé en août dernier au PSG, Bradley Barcola s’est rapidement acclimaté à l’air parisien. Le joueur formé à l’OL est parvenu à se faire une place dans le onze titulaire du Luis Enrique, et a disputé sa première Ligue des Champions, atteignant les demi-finales. Sélectionné avec les Bleus pour disputer l’Euro, l’ailier gauche vit une saison de rêve. Forcément, de nombreux avis sont émis à son égard, notamment celui de Daniel Riolo. Le joueur du PSG a réagi ce jeudi à d'anciens propos du journaliste, qui a de nouveau répondu à l’ancien lyonnais.

La saison du PSG s’achèvera samedi par une finale de Coupe de France contre l’OL. L’occasion pour Bradley Barcola de retrouver d’anciens amis, lui qui avait quitté le Groupama Stadium en fin de mercato l’été dernier. Si cette décision avait fait débat dans le Rhône, force est de constater que le joueur de 21 ans semble avoir fait le bon choix. Titulaire dans l’équipe de Luis Enrique, le droitier a découvert les demi-finales de la Ligue des Champions et sera du voyage avec les Bleus pour disputer l’Euro en Allemagne dans quelques semaines. En novembre dernier, au sortir d’un match nul entre Paris et Newcastle, Daniel Riolo avait publiquement flingué celui qui s’apprête à devenir international français. Ce dernier a répondu à ses propos ce jeudi, mais le journaliste de RMC a voulu avoir le dernier mot.

« Il m’a dit merci publiquement. »

Dans l’After , diffusé sur RMC , Daniel Riolo a réagi à la réponse de Barcola. Selon lui, ses critiques ont poussé le joueur du PSG à se surpasser. Malgré sa bonne saison, il ne comprend pas le choix de Didier Deschamps de l’appeler en équipe de France, le jugeant trop jeune « Il a parlé. Il m’a dit merci publiquement. Barcola m’a dit merci publiquement. Il a dit qu’entendre l’agneau, ça l’a fait progresser, ça lui a donné envie de se battre et de me faire taire (…) D’abord, il n’est pas tout jeune, il n’a pas 18 ans. Je dis juste un truc: il rate un match, il est trop jeune, et si on n’a pas pris Terrier, je ne comprends pas comment avec une poignée de matchs on intègre l’équipe de France. OK en 1986, Jean-Pierre Papin a intégré l’équipe de France mais après une saison complète et beaucoup de buts. Le temps ont changé et je trouve qu’on va trop vite. »

« Il est fouetté dans son orgueil quand il entendait ça »