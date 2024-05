Mercato - PSG : Un transfert est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà annoncé sur le départ cet hiver, Leny Yoro avait finalement été conservé par le LOSC qui réclamait une somme colossale pour transfert. Mais désormais, son départ est inévitable. A un an de la fin de son contrat, le jeune défenseur central refuse de prolonger et aurait même déjà fait ses adieux en interne. Une bonne nouvelle pour le PSG qui en fait sa priorité.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com en janvier dernier, le PSG a pris rendez-vous pour le transfert de Leny Yoro. Très insistant durant le mercato d'hier, le club parisien avait finalement vu le LOSC fermer la porte de manière très concrète. Mais comme annoncé, Luis Campos est bien de retour à la charge en vue du mercato estival. Et cette fois-ci, la position lilloise est bien différente.

Un «super» transfert est annoncé au PSG ! https://t.co/JGAIgqZMPF pic.twitter.com/rr9WO0MRxs — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Yoro a fait ses adieux au LOSC

Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE , les Dogues n'ont plus le choix. Leny Yoro refuse de prolonger son contrat qui s'achève en juin 2025, et compte tenu de sa valeur marchande, le LOSC ne peut pas se permettre de prendre le risque de le voir partir libre dans un an. C'est la raison pour laquelle son transfert cet été ne fait plus aucun doute. D'ailleurs, l'international espoirs (4 sélections) aurait même fait le tour des bureaux à Lille afin de saluer tous les salariés du club. Ce qui ressemble sérieusement à des adieux.

Le PSG est dans le coup, mais...

Reste désormais à savoir quelle sera sa future destination. Le PSG est évidemment dans le coup pour le transfert de Leny Yoro et en fait même sa priorité dans un secteur de jeu largement amoindri par les blessures de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, ainsi que par l'incertitude qui règne autour de l'état de Milan Skriniar. Il faudra cependant affronter une rude concurrence dans ce dossier, à commencer par celle du Real Madrid.