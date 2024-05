Transfert à 40M€, l’OM doit-il dire oui ?

La rédaction

L’OM ne disputera pas la Coupe d’Europe la saison prochaine et pour compenser ce manque à gagner, le club phocéen pourrait se séparer de certains joueurs. Un possible transfert de Leonardo Balerdi est ainsi évoqué, lui qui a vu sa cote grimper tout au long de la saison. Faut-il alors vendre l’Argentin ? Et surtout à quel prix faut-il lâcher Balerdi ?

Cette saison, Leonardo Balerdi a fait mentir ses détracteurs. Performant avec l’OM, l’Argentin a fait l’unanimité sur la Canebière. A tel point que Pablo Longoria et la direction olympienne envisageaient une prolongation de Balerdi. Mais voilà que l’avenir de ce dernier pourrait finalement s’écrire loin de Marseille. Alors que le défenseur central est notamment annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid, sa belle cote sur le marché pourrait permettre à l’OM d’encaisser un joli chèque et ainsi compenser l’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine.

« Ça doit être minimum 40M€ »

Du côté de l’OM, il va donc falloir se poser les bonnes questions concernant l’avenir de Leonardo Balerdi. Christophe Dugarry a lui déjà son avis à propos de l’Argentin. Au micro de RMC , l’ancien de l’OM a expliqué : « A 30M€, ce n’est pas assez. Il faut le vendre à 40M€. En plus s’il devient international… Ça doit être minimum 40M€ et là, à 40M€, tu ne réfléchis plus. Je pense que Balerdi est remplaçable. A 40M€, il faut le laisser partir, sans aucun doute ».

Que faire pour Leonardo Balerdi ?

A 40M€, Leonardo Balerdi deviendrait alors la plus grosse vente de l’OM, battant le record aujourd’hui détenu par Michy Batshuayi. La question est maintenant de savoir si un club viendra offrir un tel montant pour l’Argentin durant le mercato estival. Par la suite, l’OM devra-t-il demander encore plus pour Leonardo Balerdi ou bien le retenir afin de construire autour de lui à partir de la saison prochaine ?



