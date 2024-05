Un «super» transfert est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela pourrait être la grande surprise du mercato. En effet, le PSG serait sur le point d'enrôler Matvei Safonov pour 20M€. Le gardien de but de la sélection russe ainsi que de Krasnodar pourrait ainsi débarquer à Paris afin de jouer le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma. Et d'après deux légendes du football russe, ce serait une excellente chose.

Cet été, le mercato du PSG s'annonce brûlant puisque des renforts à toutes les lignes sont attendus. Et cela pourrait bien commencer par une énorme surprise. En effet, le média russe Championat a lâché une petite bombe est révélant que Matvei Safonov, gardien de but de Krasnodar était sur le point de signer au PSG pour environ 20M€. Le portier de la sélection russe viendrait ainsi concurrencer Gianluigi Donnarumma.

Le PSG prépare un nouveau maillot inédit ! https://t.co/HtZMc9VrzA pic.twitter.com/81kLGhqWAl — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Safonov au PSG, Semak valide !

Si l'arrivée d'un gardien de but cet été était dans l'air, compte tenu de la saison en demi-teinte du portier italien, le nom de Matvei Safonov est une sacrée surprise. Jusque-là, ce sont plutôt Mike Maignan et Lucas Chevalier qui étaient cités. Contacté par Championat , l'ancien joueur du PSG, et actuel coach du Zenit Saint-Pétersbourg, Sergueï Semak souhaite que « Matvei Safonov réussisse aujourd'hui dans l'un des meilleurs clubs ». Un avis partagé par une autre légende du football russe, un certain Andrei Arshavin.

«C'est super cool»