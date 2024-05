Mercato - PSG : Grosse erreur avec le pote de Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À en croire les dernières tendances, le PSG devrait autoriser Achraf Hakimi à pouvoir disputer les Jeux Olympiques dans le but d’optimiser ses relations en vue d’une prolongation de contrat. Et ce privilège accordé au grand copain de Kylian Mbappé n’est pas du tout du goût de Daniel Riolo, qui se lâche à ce sujet.

Actuellement sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, Achraf Hakimi (25 ans) entre plus que jamais dans les plans d’avenir de ses dirigeants, qui envisagent de lui faire signer le plus rapidement possible une prolongation de contrat. D’ailleurs, selon les dernières révélations de L’EQUIPE , le PSG pourrait même aller jusqu’à autoriser Hakimi à disputer les JO de Paris cet été afin de faciliter le lien pour cette prolongation.

PSG : Le transfert à 20M€ que personne n’a vu venir ! https://t.co/UjxQy55RGU pic.twitter.com/ci797OI2Ci — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

« Le PSG baisse toujours son froc »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Daniel Riolo a réagi à cette information sur Hakimi, et il ne cache pas sa colère envers le PSG et sa gestion qu’il juge beaucoup trop permissive : « Visiblement, c’est pour le satisfaire et lui dire prolonge ton contrat. C’est toujours la bonne méthode. C’est marrant parce que il y a des clubs qui montrent ce qu’il faut faire, le PSG fait toujours le contraire. Le PSG quand il faut baisser le froc devant un joueur, il le baisse. Donc Hakimi, « j’ai envie d’aller faire les JO », « ouais mais alors tu prolonges ». C’est toujours la mauvaise méthode. C’est incroyable ce club, c’est fou », lâche l’éditorialiste.

« C’est terminé » pour Mbappé aux JO