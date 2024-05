Incroyable, l’OM recale trois entraîneurs !

Thomas Bourseau

Pablo Longoria est à la recherche d’un entraîneur capable d’assurer la succession de Jean-Louis Gasset à la tête de l’OM. Sa priorité se nommerait Sergio Conceiçao selon Le Parisien qui affirme en outre que trois entraîneurs plus ou moins réputés auraient été recalés par le club phocéen. Dont un ancien de la maison…

On prend les mêmes et on recommence. Pour le troisième mercato estival d’affilée, Pablo Longoria se doit de trouver un nouvel entraîneur à placer à la tête de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Après Igor Tudor et Marcelino, Habib Beye pourrait-il être le prochain coach de l’OM ? Daniel Riolo n’a pas dit non sur les ondes de RMC .

Daniel Riolo propose Habib Beye à l’OM

« Demain, si tu me dis, on tente Habib Beye, je ne tombe pas de ma chaise. Pourquoi pas? Il connaît l’environnement. Si c’est pour prendre un faux bon… On a pris un entraîneur à poigne, Gattuso, échec, on a pris Marcelino, qui a une bonne cote en Espagne, catastrophe. Si tu arrives à avoir Fonseca, très bien mais pour l’instant, il ne veut pas venir et attend d’autres réponses. Vas-y à fond sur un mec qui a envie de venir et qui rêve de venir. Tente le coup. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas apte ». a confié l’éditorialiste de RMC pendant une émission de l’ After Foot dernièrement. Cependant, l’ex-défenseur de l’OM ne devrait pas bénéficier de l’équipe première la saison prochaine.

Mercato - OM : Longoria attend la réponse du successeur de Gasset ! https://t.co/2RbEbJmPwv pic.twitter.com/69sybNQUwT — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Beye, Galtier et Haise, l’OM dit non !