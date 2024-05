Transferts - OM : Il veut faire capoter un deal avec l’Arabie saoudite !

Thomas Bourseau

La saison de l’OM s’est terminée par une victoire au Havre dimanche dernier (2-1). Et il se pourrait que ce soit également le cas de l’aventure de Chancel Mbemba et d’une bonne partie de l’effectif marseillais. Le Congolais serait l’un des éventuels sacrifices et joueur suivi par l’Arabie saoudite. Eric Di Meco s’oppose fortement à son transfert.

Ce n’était jamais arrivé depuis que Pablo Longoria était présent à l’OM, mais il y a une première fois à tout. En effet, la saison prochaine, l’Olympique de Marseille ne disputera aucune compétition européenne, au grand dam du président du club phocéen qui va avoir du pain sur la planche. D’ailleurs, Longoria préparerait un sérieux nettoyage de printemps dans son effectif pour cet été.

Dégraissage XXL à l’OM, l’Arabie saoudite pense à Mbemba

C’est du moins l’information que RMC Sport dévoilait ces dernières heures. Avec l’absence de football européen pour l’exercice 2024/2025 et par la même occasion l’absence de fonds supplémentaires de participation alloués par l’UEFA, un dégraissage de l’équipe première est programmée. Seuls Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi et Bamo Meïté seraient jugés instransférables.

«Pour moi Mbemba, Balerdi doivent rester»