Mercato - OM : Fiasco annoncé avec Habib Beye !

Du côté de l’OM, on est toujours à la recherche de l’entraîneur pour la saison prochaine. Alors que Pablo Longoria explore de nombreux dossiers, Daniel Riolo a expliqué que l’option Habib Beye pourrait être finalement la bonne solution à Marseille. Ce qui n’est pas l’avis de Jérôme Rothen qui estime que l’OM ne ferait pas le bon choix avec Beye.

Comme le10sport.com vous l’a révélé, Pablo Longoria a pour priorité de nommer Paulo Fonseca sur le banc de l’OM la saison prochaine. Toujours selon nos informations, le président olympien a également rencontré Sergio Conceiçao. Et si finalement Habib Beye était la bonne idée pour l’OM pour le prochain entraîneur ? La réponse est non pour Jérôme Rothen.

« Il y a juste des paliers à passer »

« Elle où la crédibilité d’Habib Beye en tant qu’entraîneur pour entraîner l’OM ? (…) Comment tu veux donner du crédit à un entraîneur qui a fait des belles choses avec une équipe de National depuis 2 ans ? Ce n’est pas contre Habib Beye ma démarche, il y a juste des paliers à passer », a commencé par expliquer Jérôme Rothen sur RMC .

« Ça serait une régression terrible pour l’OM »