Un entraîneur arrive à l’OM et va prendre une grande décision sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les prochaines semaines s'annoncent très chaudes à l'OM qui espèrent nommer très rapidement un nouvel entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset. L'objectif sera de ne pas reproduire les mêmes erreurs que l'été dernier avec Marcelino. Et le prochain coach marseillais va d'ailleurs devoir trancher pour l'avenir de Pau Lopez.

L'OM s'est lancé dans un énorme chantier, à savoir la succession de Jean-Louis Gasset, dont la mission s'est achevée à l'issue de la saison. Pour le remplacer, Paulo Fonseca est la priorité de Pablo Longoria, mais ce dossier est compliqué, ce qui pousse le président de l'OM à activer d'autres pistes. Comme révélé par le10sport.com, le dirigeant espagnol s'est ainsi entretenu avec Sergio Conceiçao il y a quelques jours. Quoi qu'il en soit, le prochain entraîneur du club phocéen devra rapidement prendre des décisions sur le mercato.

Un accord secret révélé, c'est la panique à l'OM ! https://t.co/DxIe2vcxcF pic.twitter.com/KKtBDAOTXn — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

L'avenir de Pau Lopez dépend du prochain coach

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Pablo Longoria veut rapidement conclure ce dossier. En effet, selon les informations de La Provence , le prochain entraîneur de l'OM va conditionner l'avenir de nombreux joueurs, dont celui de Pau Lopez. Auteur d'une saison mitigée, le portier espagnol s'est imposé comme un cadre du vestiaire, mais son futur, comme celui de la majeure partie du vestiaire olympien, reste très incertain. Une rencontre est ainsi prévue entre les représentants du portier espagnol. Mais c'est bien le futur coach de l'OM qui décidera du profil qu'il souhaite pour son gardien de but.

«J'ai envie de continuer»