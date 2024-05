PSG : Attaqué par Riolo, Barcola lui répond !

Thibault Morlain

Tandis que Bradley Barcola a fini la saison en trombe sous le maillot du PSG, ça n’a pas tout le temps été facile pour celui qui est arrivé en provenance de l’OL au début de la saison. En effet, Barcola a été victime de virulentes critiques, notamment de la part de Daniel Riolo. Les propos de ce dernier ont fait beaucoup parler et voilà que le joueur du PSG a répondu à ces attaques.

En novembre dernier, suite au match nul entre le PSG et Newcastle en Ligue des Champions, Daniel Riolo n’avait pas été tendre avec Bradley Barcola, qui était passé à côte de sa rencontre face aux Magpies. Au micro de RMC , il avait alors lâché contre Barcola : « On est en Ligue des Champions, ce n’est pas un gamin. Il doit mettre les buts quand il y a des occasions. C’est tout. Arrêtez d’être indulgents. Le mec a 6 mois de compétition dans sa vie, il n’a qu’à jouer la Youth League ou les matchs de championnat. Il ne peut pas jouer en Ligue des Champions. Si ça va trop vite pour lui, il reste sur le banc et il regarde les autres. Ses rentrées en championnat, il n’est pas au niveau. Il a 6 mois de compétition, il a été payé 50M€… Il a été cataclysmique. Il est catastrophique même quand il rentre en championnat. Il est trop mou. C’est un agneau, tu vois bien ses jambes. Il faut qu’il reste à la ferme ».

« Ça te pousser à montrer que tu vaux mieux que ça »

Ce jeudi soir, à l’occasion d’un entretien accordé à Tout Le Sport , Bradley Barcola a répondu à ces critiques de Daniel Riolo. Comparé à un agneau, le joueur du PSG a expliqué : « Les critiques ? Honnêtement, ça peut que faire grandir. Quand on tombe sur toi comme ça, ça peut que te pousser à te donner à fond, à montrer que tu n’es pas un agneau comme j’ai pu l’entendre, de montrer que tu vaux mieux que ça, que t’es un bon joueur, que tu sais ce que fais, ce que tu veux. Je n’ai pas douté dans ces moments-là, même dans ces moments où on a voulu m’enterrer, j’ai continué à croire en moi ».

Barcola a eu la confiance de Luis Enrique