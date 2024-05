PSG : Barcola les fait enrager, l’OL réagit !

Benjamin Labrousse

Le 21 avril dernier, le PSG écrasait l’OL au Parc des Princes (4-1). Passeur décisif face à son ancien club, Bradley Barcola avait alors provoqué le parcage lyonnais. Un geste qui n’avait clairement pas plu aux supporters des Gones. Alors que Lyon et Paris se retrouvent ce samedi en finale de la Coupe de France, Corentin Tolisso est revenu sur l’attitude du numéro 29 parisien.

PSG-OL, acte III. Pour la troisième fois cette saison, les Parisiens et les Lyonnais vont s’affronter, cette fois-ci à l’occasion de la finale de la Coupe de France, qui se déroulera ce samedi soir (21h) au stade Pierre-Mauroy. Avant ce choc, l’OL aura été véritablement giflé par le PSG, et ce à deux reprises. Le 3 septembre dernier, Lyon avait concédé un lourd revers à domicile (1-4), tandis que le 21 avril dernier, une formation parisienne remaniée avait rapidement plié le suspens (4-1) du côté du Parc des Princes.

Barcola avait provoqué les supporters de l’OL

Une rencontre qui avait notamment été marquée par l’attitude de Bradley Barcola. A la suite d’un but du PSG, l’ailier de 21 ans était allé célébré devant les supporters de l’OL présents en parcage visiteur. Après la rencontre, le numéro 29 avait enfoncé le clou en publiant un post sur Instagram où il était notamment écrit : « la justice de Dieu » . Clairement, ces actes n’étaient pas passés aux yeux des supporters de l’OL, qui de leur côté, n’ont toujours pas digéré le départ de Bradley Barcola vers le PSG l’été dernier…

« C’était un peu limite »