PSG : Luis Enrique reçoit une demande spéciale sur Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Samedi prochain, l'OL a la possibilité de clôturer son année en beauté en remportant la Coupe de France. Mais face à lui se dresse le PSG. Avec ou sans Kylian Mbappé ? Le mystère demeure. Mais certains au sein de la formation lyonnaise souhaitent que l'international français n'apparaisse pas sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy de Lille.

Kylian Mbappé a-t-il déjà la tête au Real Madrid ? Absent du groupe pour le déplacement face à Metz dimanche, l'international français s'est rendu à Cannes avant d'organiser une soirée d'adieux dans un célèbre restaurant italien de la capitale. Le timing interroge puisque la saison du PSG est encore loin d'être terminée. Samedi, le PSG disputera son dernier match face à l'OL en finale de Coupe de France. Reste à savoir si Luis Enrique alignera Mbappé pour cette rencontre.

Mercato : Mbappé s’en va, grande nouvelle pour le PSG ? https://t.co/n0D5IyVmd5 pic.twitter.com/J36Vr7x0ip — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

« J'espère qu'il ne va pas jouer, mais... »

Le débat est ouvert. Mais à l'OL, on espère un choix fort de Luis Enrique. « C'est l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Quand il est sur le terrain, c'est compliqué, mais voilà, c'est le foot. Tu as envie de jouer contre les meilleurs joueurs du monde et il en fait partie. Donc c'est toujours bien de jouer contre ces joueurs pour rivaliser, montrer que l'équipe n'a pas peur qu'il soit là. Mais j'espère qu'il ne va pas jouer. Mais c'est toujours bien qu'il joue car c'est un grand joueur et on n'a peur de personne » a déclaré, par exemple, Saïd Benrahma.

L'OL craint la présence de Mbappé