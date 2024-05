Mercato - PSG : La priorité pour remplacer Mbappé, c’est lui !

Thibault Morlain

Le départ de Kylian Mbappé du PSG est désormais officiel et maintenant, la question que tout le monde se pose est de savoir qui sera recruté pour venir pallier l’absence de celui qu’on annonce au Real Madrid. Différents noms circulent alors pour débarquer à Paris lors du prochain marché des transferts. Mais au sein de la direction du PSG, on aurait une idée précise de ce qu’on veut pour tourner la page Mbappé.

Le 25 mai prochain, le PSG affronte l’OL en finale de la Coupe de France pour clôturer sa saison. Une rencontre qui pourrait être la dernière de Kylian Mbappé avec le club de la capitale, à condition que Luis Enrique le fasse jouer. Après cela, le capitaine de l’équipe de France va donc faire ses valises. Mbappé a d’ores et déjà annoncé son départ du PSG et reste maintenant à savoir où il va rebondir même si on se doute que ce sera au Real Madrid. Autre interrogation : l’identité de son successeur au sein de l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine.

Le PSG veut Kvaratskhelia

A l’approche du mercato estival, la succession de Kylian Mbappé devient un sujet de plus en plus important pour le PSG. Des noms reviennent très souvent, mais un profil en particulier se détacherait dans l’esprit des dirigeants parisiens. En effet, ce mardi, Le Parisien assure que celui qu’on retrouverait tout en haut de la short-list du PSG serait Khvicha Kvaratskhelia. A défaut de son coéquipier à Naples, Victor Osimhen, c’est donc le Géorgien qui aurait la préférence des champions de France.

Un ailier gauche en faux pied

Comme le développe le quotidien régional, à défaut de faire venir un pur numéro 9, le PSG donnerait la priorité au recrutement d’un ailier gauche pour évoluer en faux pied. Le joueur recruté devra donc être droitier ou à l’aise des deux pieds, ce qui correspond parfaitement au profil de Khvicha Kvaratskhelia. Reste maintenant à le faire sortir de Naples. Le Géorgien est sous contrat jusqu’en 2027 et pour obtenir l’accord d’Aurelio De Laurentiis, il faudra à coup sûr offrir un très gros chèque.