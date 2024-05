Le PSG tente un gros coup, transfert confirmé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a prévu de se renforcer à toutes les lignes durant le mercato. Il faut dire qu'avec le départ de Kylian Mbappé, le club parisien sera doté de moyens économiques très importants pour son recrutement. Dans cette optique, le club de la capitale tenterait bel et bien de recruter Désiré Doué dont le départ du Stade Rennais semble acquis.

Le mercato du PSG s'annonce plus agité que jamais. Et pour cause, le départ de Kylian Mbappé pousse à la fois le club parisien à se renforcer, et lui offre dans le même une puissance financière très importante. Dans cette optique, plusieurs postes sont étudiées, et comme l'été dernier, le PSG semble décidé à se concentrer sur le recrutement de jeunes talents français évoluant en Ligue 1. C'est ainsi que les Lillois Lucas Chevalier et Leny Yoro intéresseraient les Parisiens. Mais pas seulement.

Désiré Doué dans le viseur du PSG ?

En effet, depuis quelques jours, le nom d'un autre crack de Ligue 1 revient avec insistance dans le viseur du PSG, à savoir celui de Désiré Doué. D'ailleurs, selon les informations de Ouest France , le club de la capitale fait bel et bien partie de la liste des prétendants au transfert du jeune milieu de terrain du Stade Rennais dont le prix pourrait être compris entre 40 et 50M€.

Son départ quasiment acté à Rennes ?

D'ailleurs, le quotidien régional ajoute que le départ de Désiré Doué est quasiment acté. L'absence de qualification européenne, combiné au changement en interne à commencer par le départ de Florian Maurice, pourraient engendrer de gros départs. Ainsi, avec Arnaud Kalimuendo, Enzo Le Fée ou encore Steve Mandanda, Désiré Doué fait partie des joueurs concernés par le renouvellement de l'effectif. Une bonne nouvelle pour le PSG qui va pouvoir tenter de négocier le transfert du jeune rennais.