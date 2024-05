Mercato - PSG : Quatre autres départs annoncés après Mbappé ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Mais il n'est pas le seul à avoir annoncer son départ. Keylor Navas et Layvin Kurzawa ont aussi fait savoir qu'ils allaient partir à l'issue de la saison. Les dirigeants parisiens auraient également prévu d'autres départs en plus de ces trois-là cet été.

Ce n’était plus un secret pour personne, mais Kylian Mbappé a malgré tout tenu à l’annoncer lui-même. Il y a un peu plus d’une semaine, l’international français a fait savoir sur les réseaux sociaux qu’il allait quitter le PSG. Sept ans après son arrivée, le capitaine de l’équipe de France estime qu’il est temps pour lui de se lancer un nouveau challenge.

PSG : Luis Enrique va faire un dernier cadeau à Mbappé ? https://t.co/0teefom7DT pic.twitter.com/7YLPbUdpfi — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Mbappé, Navas et Kurzawa vont quitter le PSG

Quelques heures plus tard, Keylor Navas puis Layvin Kurzawa ont aussi annoncé qu’ils allaient partir à l’issue de la saison. Mais ils ne devraient pas être les seuls à quitter le PSG lors du prochain mercato estival. D’autres joueurs seraient susceptibles de faire leurs valises d’ici quelques semaines.

Le PSG prévoit quatre autres départs