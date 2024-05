Mercato - OM : La succession de Gasset relancée... par le PSG ?

Axel Cornic

La saison de Ligue 1 est à peine terminée, mais le plus dur commence pour Pablo Longoria, qui va devoir trouver un nouvel entraineur pour l’Olympique de Marseille. Et pour le moment ce dossier ne semble pas vraiment avancer... même si deux anciens du Paris Saint-Germain pourraient involontairement faire basculer la situation !

Cet été pourrait bien être celui des entraineurs. On ne compte plus le nombre de clubs qui se cherchent un nouveau coach et parmi eux il y a l’OM, qui se retrouve face à un choix très important. Après une saison chaotique, il est en effet devenu vital pour Pablo Longoria d’amener un peu de stabilité au sein de son projet.

«Ça chauffe» à l’OM, Daniel Riolo balance sur le nouvel entraîneur ! https://t.co/67O04acY1A pic.twitter.com/BbZJF0dr19 — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Fonseca à l’OM, merci Ibrahimovic ?

Le premier choix du président marseillais, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, est Paulo Fonseca. En fin de contrat avec le LOSC, il avait déjà été l’une des pistes fortes pour remplacer Igor Tudor il y a un an et est très apprécié par Pablo Longoria qui n’est pourtant pas seul sur le coup. L’AC Milan pourrait en effet doubler l’OM, avec le Portugais qui reviendrait donc en Serie A après y avoir déjà entrainé l’AS Roma. La Repubblica laisse toutefois entendre que Zlatan Ibrahimovic pourrait avoir une grosse influence sur ce dossier et il ne serait pas du tout fan de Fonseca, puisqu’il pousserait pour la piste Mark van Bommel !

De Zerbi successeur de Thiago Motta