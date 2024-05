L'OM veut éviter le fiasco, signature imminente ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis dimanche soir, le départ de Jean-Louis Gasset est officiel. Après avoir remplacé Gennaro Gattuso en février, sa mission a pris fin, ce qui pousse l'OM à trouver un nouvel entraîneur. Et Pablo Longoria a l'intention d'aller très vite afin de ne pas reproduire la même erreur qu'avec Marcelino dont la nomination avait tourné au fiasco.

Nommé sur le banc de l'OM en février dernier afin de remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset avait accepté la mission confiée par Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui s'est donc achevée dimanche soir, en même temps que la saison. Désormais, la direction marseillaise cherche un nouvel entraîneur.

Le nouvel entraîneur de l'OM annoncé fin mai ?

Dans cette optique, plusieurs noms circulent déjà à l'image de ceux de Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao ou encore Matias Almeyda. Mais une chose est sûre, selon les informations de L'EQUIPE , l'OM veut annoncer très rapidement le nom de son prochain coach. L'idée est d'officialiser une signature avant la fin du mois de mai.

Longoria veut éviter le fiasco Marcelino

Et pour cause, Pablo Longoria est encore marqué par le fiasco Marcelino, arrivé assez tard l'été dernier et qui n'avait pas eu le temps d'installer ses principes de jeu, ce qui avait débouché par une élimination dès le tour préliminaire de la Ligue des champions. L'OM souhaite donc éviter une nouvelle catastrophe.