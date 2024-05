Mbappé : Un gros clash éclate au PSG !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé au PSG, c'est terminé. L'international français a annoncé il y a quelques jours qu'il n'allait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Tout indique que le capitaine de l'équipe de France finira par s'engager au Real Madrid. Mais son départ du PSG ne devrait pas se faire dans le calme, bien au contraire.

PSG : Mbappé «ouvre son coeur» et fait ses adieux ! https://t.co/H4o19L5u29 pic.twitter.com/aGjOBzXP3g — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Mbappé provoque des tensions au PSG

D’après les informations de Relevo , Kylian Mbappé aurait eu quelques désaccords avec Nasser Al-Khelaïfi concernant sa prolongation. La situation aurait fini par s’aggraver au cours des dernières semaines, au point de provoquer un gros clash entre la star de 25 ans et le président du PSG. La relation entre les deux hommes serait désormais glaciale.

Rien ne va plus avec Nasser Al-Khelaïfi