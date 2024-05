PSG : Luis Enrique a tranché pour Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine. Après avoir laissé Kylian Mbappé au repos contre Metz ce dimanche, Luis Enrique devrait titulariser sa star pour la finale de la Coupe de France contre l'OL.

A la fin de sa septième saison avec le PSG, Kylian Mbappé va faire ses valises. En effet, le numéro 7 rouge et bleu a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait changer de club librement et gratuitement à l'issue de son contrat le 30 juin. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid de Florentino Pérez et de Carlo Ancelotti.

Mbappé aligné d'entrée contre l'OL ?

Avant de s'envoler vers Madrid, Kylian Mbappé a un ultime match à jouer avec le PSG. En effet, le club de la capitale a rendez-vous avec l'OL en finale de la Coupe de France ce samedi. Et Luis Enrique ne devrait pas se passer des services de son attaquant de 25 ans pour cette rencontre décisive.

Un coup de tonnerre si Mbappé n'est pas titulaire