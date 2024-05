PSG : Luis Enrique écarte «un attaquant colossal»!

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a vécu une fin de saison étrange. Après l'annonce de son départ en février dernier, Luis Enrique l'a dépossédé de son statut d'intouchable. Un choix polémique, mais que comprend aisément Alain Giresse. L'ancien international français a salué la gestion du technicien espagnol, qui n'a pas flanché malgré les critiques.

Luis Enrique a crée la controverse avec Kylian Mbappé. Le coach du PSG a fait ce qu'aucun coach n'avait osé faire avant lui, à savoir limiter le temps de jeu de l'international français. Le technicien espagnol avait justifié sa décision par l'envie de préparer la saison prochaine, qui se fera sans Kylian Mbappé. Pour Alain Giresse, Luis Enrique a pris la bonne décision avec Kylian Mbappé.

«Inespéré», il écœure le PSG et jubile ! https://t.co/U5sgcnzP1v pic.twitter.com/edyI8pQLEk — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

La gestion de Luis Enrique est validée

« Si Luis Enrique a eu raison ? D'une certaine manière, oui. Luis Enrique pense déjà à la saison prochaine sans lui et en championnat l'équipe avait suffisamment d'avance pour pouvoir se passer d'un joueur aussi exceptionnel, mais en Ligue des Champions ils avaient besoin de lui et ne pouvaient pas se passer d'un attaquant aussi colossal » a déclaré l'ancien international français lors d'un entretien accordé à As.

« Le Real Madrid est l'endroit idéal pour lui »